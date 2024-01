Il 19 gennaio Inter e Lazio si sfideranno per la semifinale della Supercoppa Italiana, ma un giocatore biancoceleste non ci sarà

Il 2024 non è cominciato nel migliore dei modi per la Lazio, che sfiderà l’Inter in Supercoppa Italiana il 19 gennaio.

La squadra deve ancora confrontarsi con le problematiche del 2023, incarnate dagli infortuni di Ciro Immobile e Luis Alberto. Questi due pilastri della squadra sono ancora fuori gioco, anche se per l’italiano c’è un barlume di ottimismo, mentre per lo spagnolo la situazione è più cupa.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Luis Alberto sarà assente sia per i quarti di Coppa Italia che per la semifinale della Supercoppa italiana. Una lesione di basso-medio grado all’adduttore della coscia sinistra terrà il “Mago” lontano dal campo, privando Sarri del suo numero 10 per gli iniziali impegni del nuovo anno.

