L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi tanti precedenti col Liverpool.

Carlo Ancelotti al sito della UEFA anticipa i temi della finale di Champions League indicando le novità portate da Klopp nel mondo del calcio. “Si affrontano due grandi squadre e alla fine vincerà quella con più coraggio e personalità. Il Liverpool ha molta qualità, gioca ad alta intensità ed è ben organizzato. È una delle squadre più forti“.

Jurgen Klopp

“Jürgen Klopp è un grande allenatore e abbiamo un buon rapporto. Ha portato qualche novità nel calcio, soprattutto intensità e pressing offensivo. Sta facendo un ottimo lavoro. In Champions League ho affrontato il Liverpool tante volte. Quella del 2005 è stata la migliore squadra che abbia mai avuto in finale. Purtroppo nel calcio c’è un’imprevedibilità che non puoi controllare. Sono cose che succedono e devi accettarle, senza pensarci troppo. Il calcio offre sempre una possibilità di riscatto, che è arrivata due anni dopo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG