Claudio Anellucci, procuratore sportivo, si è espresso così in merito alle voci di un possibile approdo di Lukaku alla Juve

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il procuratore Claudio Anellucci ha detto la sua sulle chance di vedere Romelu Lukaku alla Juve. Intanto la volontà del belga è chiara: vuole solo l’Inter.

LE PAROLE –: «Milinkovic e Pogba Sono cifre folli, quelle di Milinkovic so di numeri ben diversi, ossia di almeno 33 milioni all’anno. Sono cifre che fanno tremare i polsi e uccide il mondo del calcio. Spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine finisca presto. Trovo assurdo che la FIFA non metta fine a una vergogna come questa. Lukaku alla Juve? Per ora è un giocatore del Chelsea e Pochettino ha chiuso la porta per ora a ogni opzione. Non vedo tante alternative, viste le parole del tecnico. Per la Juve lo scambio Lukaku-Vlahovic sarebbe folle, senza senso. Non la vedo una strada percorribile ma sappiamo come funziona il mercato. Continuerei a puntare su Vlahovic, ma se arrivano offerte irrinunciabili le cose cambiano».

L’articolo Anellucci: «Lukaku alla Juve? Lo scambio con Vlahovic sarebbe folle» proviene da Inter News 24.

