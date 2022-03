Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello sostiene che si può ridurre i costi restando al contempo competitivi ad alti livelli.

Il dirigente dell’Inter Alessandro Antonello è stato intervistato da Repubblica per tracciare a grandi linee il progetto societario del club. “In questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso. Con Beppe Marotta dobbiamo lavorare a braccetto. Lo scudetto della scorsa stagione e la nostra corsa di quest’anno dimostrano che le due cose si possono tenere insieme. Quest’anno la perdita sarà più che dimezzata, diciamo attorno ai 100 milioni”.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“Sul nuovo stadio preoccupa ancora una volta la lunghezza dei tempi rispetto a un progetto presentato tre anni fa. Il dibattito pubblico è lecito e corretto, ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi. Dobbiamo tenerci anche un piano alternativo nel caso le cose non vadano come previsto. Per noi costruire un impianto a San Siro è di sicuro la prima scelta, ma se il dibattito pubblico dovesse avere tempi troppo lunghi, o se il progetto già modificato ne uscisse stravolto, allora ci orienteremo su un piano B. Vogliamo un nuovo stadio e averlo è più importante rispetto a dove averlo“.

