Mikkel Damsgaard non gioca dallo scorso ottobre per un doppio infortunio, il secondo in particolare molto grave. Si trattava di un’artrite molto aggressiva al ginocchio che ha richiesto anche un’operazione. Il danese è tornato ad allenarsi a Bogliasco anche se non è ancora in gruppo; ecco le sue sensazioni ai canali ufficiali della Sampdoria. “È stata dura e fatico anche a parlarne. Sono stato ricoverato in ospedale e stavo male ma per fortuna ora sono guarito e ho ripreso a lavorare per tornare in campo. Sono felice di allenarmi e di rivedere di nuovo i miei compagni, anche se molti sono cambiati. Mi fa piacere essere tornato in Italia e di rivedere il bel tempo“.

“La società è stata molto brava con me, perché quando sei ricoverato è bello stare vicino alla famiglia, agli amici. Ho apprezzato il fatto che mi abbia permesso di tornare a casa. La mia famiglia mi ha dato grande sostegno, ma anche i miei compagni. Ho ricevuto tantissimi messaggi e questo per me è stato uno stimolo a tornare in fretta e fare sempre di più. In Danimarca mi sono allenato tanto e bene con alcuni preparatori, ma ora devo dimostrarlo qui. Sono cambiate tante cose, ma stiamo giocando benissimo. Adesso siamo molto motivati e giochiamo un gran calcio. C’è tanto da migliorare, ma la direzione è quella giusta“.

