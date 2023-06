L’ex dirigente del Feyenoord Frank Arnesen ha parlato della finale di Champions League del 10 giugno tra City e Inter

Con queste parole l’ex dirigente del Feyenoord Frank Arnesen si concentra sull’imminente ed elettrica finale di Champions League del 10 giugno.

Sia Manchester City che Inter possono vantare una rosa di prestigio, ma secondo Arnesen Guardiola partirebbe favorito:

MANCHESTER CITY INTER– «Sarà una partita molto interessante, il City attaccherà e l’Inter con la sua fortissima difesa probabilmente giocherà in contropiede. Sono due squadre piene di grandi giocatori, per me il City è leggermente favorito»

