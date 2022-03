Il centrocampista della Juventus Arthur Melo ha avuto a che fare da vicino con i migliori calciatori in circolazione; ecco le sue impressioni su Ronaldo e Messi.

Arthur Melo ha raccontato a Tnt Sport alcuni aspetti aratteriali di Cristiano Ronaldo e Messi. “Cristiano mi ha sorpreso per la sua professionalità. Non è un calciatore. È un atleta, un professionista per tutto il lavoro che fa prima. Non in campo, dove tutti possono vederlo, ma fuori. Lui è una persona che lavora, mangia bene e prende 15 minuti di sole. È un professionista e anche una persona amichevole che cerca di aiutare. Si interessa delle persone che lo circondano. Ci sedevamo insieme con lui a tavola, a volte guardava il nostro piatto e ci diceva: “Non così, eh” (ride, ndr). Cerca di aiutare in tutto, è una persona clamorosa“.

Cristiano Ronaldo

“Sembra che Dio abbia toccato Messi con un dito. È un alieno perché fa cose incredibili sul campo. Sembra guardare tutto il campo di calcio dall’alto. È riservato, ma anche estroverso. Un grande professionista, lavora sodo. Ha una vita meno sotto i riflettori di Cristiano e Neymar, ma per la personalità che ha può fare quello che vuole. Mi ha anche aiutato molto quando sono arrivato a Barcellona. Ha parlato molto bene di me nelle interviste dei miei primi giorni un Europa. È stato un privilegio anche lavorare con lui”.

