Kristjan Asllani parla così a Sky dopo Fiorentina-Inter, ecco il suo commento sul match e sul rapporto con i compagni

Emozione e soddisfazione nelle parole di Kristjan Asllani. Il talento ha parlato dopo Inter-Fiorentina, congratulandosi con i compagni e svelando un retroscena sui dialoghi con Lautaro Martinez (anche durante il mercato).

FIORENTINA – INTER – «Dovevamo pensare a questa partita, molto importante in uno stadio difficile. Dobbiamo ragionare di gara in gara, guadagnandoci i nostri tre punti. Abbiamo sofferto molto, loro hanno alzato i difensori, con difficoltà sulle palle alte. Noi bravi a soffrire tutti insieme fino alla fine. I compagni mi hanno fatto i complimenti, ma per me non era un esame di maturità»

GRUPPO INTER – «Devo prendermi responsabilità, questa è una squadra fantastica e un gruppo fantastico ».

LAUTARO MARTINEZ – «Lautaro un vero capitano, uno dei primi ad aiutarmi, a pallarmi tutti i giorni anche durante il mercato. E’ un capitano incredibile, lo ringrazio per tutto quello che fa, è un vero leader. Ci fa alzare l’asticella sempre».

L’articolo Asllani a Sky: «Bravi a soffrire insieme. Lautaro? Lui mi dice questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG