Atalanta, Gasperini parla a Sky Sport in vista dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia. Le parole dell’allenatore.

Il tecnico dell’Atalanta, Gasperini parla in vista del match dei quarti di finale di Europa League d’andata contro il Lipsia. Queste le parole a SkySport: “Siamo pronti ad affrontare questo quarto di finale, contro una squadra che sta facendo molto bene. Più si va avanti e più è difficile, ma vogliamo giocarla al meglio. Loro hanno fatto una semifinale di Champions. Sono vicini in classifica al Leverkusen, ma hanno caratteristiche diverse. Dopo così tante giornate di Bundesliga probabilmente si può dire che si equivalgano. Non stavano facendo benissimo nella parte iniziale del campionato, ma si sono ripresi benissimo e sono una società con grandi ambizioni e potente. Lo stadio sarà sicuramente pieno e con grande entusiasmo. Tedesco sta facendo un gran lavoro.”

Giampiero Gasperini

L’ultima partita contro il Napoli: “Col Napoli abbiamo fatto un’ottima gara ma alcuni errori clamorosi, abbiamo giocato una partita con meno attenzione del dovuto, nonostante fosse molto importante. Fare questi errori costano cari contro avversari come il Napoli, ma siamo fiduciosi per il finale di stagione.”

