L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel non potrebbe essere più deluso dopo la sonora sconfitta subita per opera del Real Madrid.

Il Real Madrid espugna Stamford Bridge grazie all’1-3 caratterizzato dalla tripletta di Karim Benzema; Thomas Tuchel a fine gara striglia sé stesso ed i suoi a Sky Sport. “È una sconfitta pesante, una delle partite peggiori che ho visto fare alla mia squadra a Stamford Bridge, a questo livello non puoi giocare così, sia come singoli che come squadra”.

Romelu Lukaku

“Non è stato sufficiente, siamo stati molto lontani dai nostri standard e se fai così perdi. Nella prima frazione abbiamo concesso tanti spazi ma in generale abbiamo preso tante scelte sbagliate, oltre alla voglia di vincere i contrasti. Il primo tempo è stato lontanissimo da qualsiasi standard ci prefissiamo“.

