il tecnico della Roma Josè Mourinho criticato l’erba sintetica del campo del Bodo/Glimt ma non vuole che sia un alibi per la sua squadra.

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League. “Non perdiamo da 12 partite ma questo non conta: pensiamo solo a superare. Mi preoccupa il campo sintetico, il calcio si gioca sull’erba naturale altrimenti è un altro sport. Ma non abbiamo scuse, vogliamo la semifinale. Il 6-1 della gara giocata qui nella fase a gironi? Quella di domani sarà una gara totalmente diversa rispetto a ottobre, innanzitutto perché non ci sono mai due partite uguali e poi perché molti giocatori cambieranno rispetto a quella gara”.

“La Roma ci arriva bene, è una sfida speciale, a eliminazione diretta. Nella fase a gironi contro il Bodo abbiamo avuto un’esperienza brutta, la peggiore di sempre per me. Conosciamo la squadra avversaria, l’ambiente, il campo e le difficoltà che troveremo: non ci sono scuse, non voglio parlare di freddo, terreno di gioco o altro. In queste due partite dobbiamo andare in semifinale. Al ritorno giocheremo in un Olimpico quasi esaurito. Dimentichiamoci del campionato e diamo tutto quello che abbiamo per fare risultato“.

