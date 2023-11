Ecco le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro l’Inter

In cofnerenza stampa a margine della sconfitta casalinga dell’Atalanta contro l’Inter, Gian Piero Gasperini parla così della gara.

PARTITA- «Abbiamo fatto la nostra partita contro un avversario di valore. È chiaro che il risultato ci fa male, però va bene così: hanno fatto un gran gol con Lautaro, il 2-1 ci ha rimesso in partita, da queste partite dobbiamo uscire si dispiaciuti dal risultato, ma con la carica giusta. Abbiamo messo in campo alternative che possono esserci utili»

ERRORI- «Possiamo rammaricarci sul rigore, potevamo evitarlo. Abbiamo costruito di più, ma contro questo tipo di giocatori sai che se sbagli paghi. Abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra forte. Questo ci deve dare forza»

COSA MANCA PER VINCERE? – «Questa è stata una partita un po’ diversa, con Fiorentina e Lazio si torna un po’ indietro nel tempo, ma nel finale eravamo sul 2-2. Da quel momento la squadra è cresciuta, ho avuto la sensazione anche questa sera»

L’EPISODIO DEL RIGORE- «È chiaro che può fermarsi. Quelle che sono le mie valutazioni erano dall’inizio, la società lo sa benissimo, non ha voluto fare quello che era stato richiesto, ora gestiamo»

SOSTITUZIONE DI LOOKMAN- «Ho sostituito lui perché è entrato Muriel, non ti è piaciuto? Non ha avuto nessun problema, ha fatto una grande partita. Ma che discorsi fate ogni volta Se vai a vedere tutte le squadre sostituiscono gli attaccanti, cerchi di mettere gente fresca. Le tue deduzioni sono sbagliate. Spero che abbiano la mia stessa sensazione, quella di esserci, queste partite ti devono dare la forza di giocare le prossime con qualche cosa in più»

LEZIONE DA IMPARARE? – «Abbiamo giocato contro una squadra forte, con dei numeri e dei valori. Alla pari, forse in tanti casi anche sopra»

L’articolo Atalanta-Inter, la conferenza stampa integrale di Gasperini proviene da Inter News 24.

