Atalanta-Inter, le ultime sulle formazioni

Qualche cambio per Inzaghi a circa un’ora dal big match di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Gli impegni ravvicinati costringono a degli accorgimenti e a delle rotazioni. In difesa riposa Stefan de Vrij: Skrinar scala in mezzo e gioca D’Ambrosio a destra dal primo minuto. Darmian sta per vincere il ballottaggio con Dumfries sulla corsia destra. Davanti Sanchez con Dzeko. A rifiatare in questo caso sarebbe il Toro Lautaro Martinez.

Tra i padroni di casa diverse assenze e un po’ di pretattica. Gian Piero Gasperini non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia. La certezza è il rientro di Freuler dalla squalifica. Dubbi anche su Maehle, uscito acciaccato dalla partita infrasettimanale. Di sicuro non ci saranno Gosens e Zapata. Torna Djimsiti, ma potrebbe iniziare in panchina. Sulla trequarti Pasalic sfida il collega Calhanoglu. Ilicic arma a partita in corso. Davanti Muriel al posto di Zapata.