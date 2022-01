Le probabili formazioni di Milan-Spezia

Il Milan di Stefano Pioli ospita lo Spezia di Thiago Motta per la 22° giornata di Serie A. I liguri sono momentaneamente salvi ma la loro situazione dipende da pochi punti in classifica. I rossoneri, dopo aver battuto il Genoa in Coppa Italia, si rituffano sul campionato. Diverse le assenze per i rossoneri. Gabbia e Kalulu torneranno al centro della difesa e sono l’emblema dell’emergenza. Ecco le scelte dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde; Nzola. All. Thiago Motta.

L’ex interista Thiago Motta, a un passo dall’esonero nelle scorse settimane, sogna il colpo grosso a San Siro. Tutta la rosa è a disposizione e Manaj è favorito su Nzola per completare il tridente con Verde e Gyasi.