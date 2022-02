Le scelte di Gasperini e Allegri per il big match del Gewiss Stadium. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Atalanta e Juventus si sfidano per l’Europa e per tenere il passo della cordata scudetto. Una vittoria dei bianconeri estrometterebbe quasi definitivamente gli uomini di Gasperini dalla corsa Champions. La Dea vuole reagire dopo il passo falso in campionato contro il Cagliari e la cocente eliminazione in Coppa Italia.

Tra i bergamaschi c’è la sorpresa Boga dal primo minuto. Allegri conferma il tridente Dybala, Vlahovic e Morata. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG