Ora la Juve si sente più forte e può affrontare al meglio i prossimi impegni della stagione.

Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: “Diciamo che l’entusiasmo c’è, perché si è fatto un mercato molto importante, devo fare i complimenti a Maurizio Arrivabene e a Federico Cherubini che sono stati veramente molto bravi. Si percepisce una nuova atmosfera nella squadra, più voglia al sacrificio, quello che ci è mancato magari in alcune partite. Ma adesso devo dire che siamo molto contenti per come stanno andando i ragazzi e bisogna solamente continuare su questa strada”.

La Juventus questa sera si gioca l’obiettivo Champions e la possibilità concreta di dare fastidio alle tre davanti. Lo sanno la squadra e Massimiliano Allegri, che chiede un ulteriore step di crescita ai suoi ragazzi. Il mercato ha sicuramente avvicinato i bianconeri alla vetta della classifica ma come sempre sarà il campo a fornire nuove indicazioni.

