Tutta la soddisfazione del tecnico rossonero dopo la vittoria sulla Samp che vale il primato in campionato.

Dopo le parole di Sandro Tonali, ecco Stefano Pioli ai microfoni di DAZN. Il Milan chiude con un successo la sua settimana perfetta. “Dobbiamo nutrirci di questo entusiasmo, i nostri tifosi ci danno un’energia incredibile, è giusto assorbirla. Qualche pausa te la devi concedere, non si può andare sempre a mille all’ora: potevamo chiuderla prima, cercheremo di migliorare, ma abbiamo chiuso una settimana veramente importante e molto positiva”.

Sulla crescita della sua squadra Pioli aggiunge: “Lo step lo stiamo facendo. Nel primo tempo ci siamo accontentati un po’ troppo. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo, ma spesso non abbiamo fatto la giocata giusta nella fase finale. Alla squadra ho detto che le partite si possono vincere anche 1-0, non abbiamo concesso nulla agli avversari. Abbiamo cominciato due anni fa con un livello di esperienza inferiore. Ibrahimovic ci ha fatto crescere tantissimo e sono sicuro che sarà determinante per il resto del campionato: ma adesso tutti possono essere determinanti. La prestazione dipende sempre da noi, poi sul risultato ci sono tante componenti che possono condizionarlo: ma la prestazione dipende da noi”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG