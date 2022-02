È uno Stefano Pioli molto soddisfatto quello che si presenta alle interviste post gara per commentare la vittoria con la Sampdoria.

Stefano Pioli analizza così a Sky Sport la vittoria appena ottenuta. “È stata la settimana perfetta. Ci attendevano incontri difficili e delicati per la classifica, aver centrato la vittoria in tutti e tre è un ottimo segnale. Mancano tante partite ovviamente… Ora recuperiamo le energie, poi ricominciamo a pensare a una partita per volta. Come se fosse l’esame più importante. Se da tifoso crederi nello scudetto? Se facessi il tifoso sarei sugli spalti, io cerco solo di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio la notte“.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“La cosa più bella è che abbiamo un’identità chiara, questo è gratificante per il mio lavoro e per quello del club. Abbiamo due punti in più dell’anno scorso e dobbiamo puntare a fare ancora meglio, anche se non sarà semplice. Oggi ci eravamo preparati per il 4-3-1-2 della Samp, abbiamo capito solo un’ora prima che avrebbero giocato in maniera diversa, ma siamo stati bravi a leggere la partita. Qualche spazio gli avversari lo concedono sempre, con la nostra esperienza di questi due anni sappiamo come riconoscerli e come sfruttarli“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG