L’americano Stephen Pagliuca vuole comprare il Chelsea da Roman Abramovich; il russo è costretto a vendere per via delle sanzioni cielo hanno colpito in seguito alla guerra.

Stephen Pagliuca, che recentemente ha acquistato il 55% delle quote dell’Atalanta, ha presentato in questi giorni anche un’offerta per acquistare anche il Chelsea da Roman Abramovich; lo riporta SportMediaset. Se questa trattativa andasse in porto, l’americano dovrebbe cedere parte delle quote del club bergamasco perché la UEFA non ammette che due società con lo stesso proprietario partecipino ad una competizione da lei organizzata.

Giampiero Gasperini

In ogni caso Pagliuca ha diramato una nota ufficiale in cui conferma l’impegno nell’Atalanta: “Desideriamo riaffermare l’impegno della nostra famiglia e dei nostri partner nei confronti dell’Atalanta e la nostra partnership con la famiglia Percassi. Siamo partner di lungo periodo ed entusiasti di continuare il successo del club“.

