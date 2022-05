Si ferma ancora una volta l’Atalanta e lo fa contro la Salernitana, tutta la delusione di Pasalic dopo la partita.

L’Atalanta non riesce più a vincere, pareggio contro la Salernitana in casa. Pasalic a Sky mette a nudo tutte le difficoltà: “Ci aspettavamo una partita tosta, la Salernitana ha fatto vedere nelle ultime tre partite che sono una buona squadra i lotta per la salvezza. Lo hanno dimostrato, almeno non abbiamo perso ma non mi spiego come mai in casa non vinciamo. Guardiamo avanti.”

Gosens Atalanta

Aggiunge sulle ultime partite rimanenti prima della fine del campionato: “Abbiamo due partite in trasferta dove giochiamo meglio e abbiamo migliori risultati. Speriamo di vincere e restare in alto per la lotta per l’Europa League. Numericamente è una buona stagione a livello personale, ma non conta niente, non siamo al livello degli altri anni e non possiamo essere contenti. Non so cosa sia mancato, dobbiamo analizzarlo e vedere che migliorare per il futuro.” Conclude con questa parole un deluso Pasalic.

