Attaccante Inter, valutazioni in corso: ecco chi potrebbe salutare a gennaio, per fare posto al nuovo attaccante in casa nerazzurra

Riflessioni in casa Inter, per quanto riguarda il reparto offensivo. Marotta ed Ausilio vorrebbero regalare a Simone Inzaghi, il centravanti che tanto aveva richiesto, per garantire riposo a Thuram e Lautaro Martinez.

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, analizza la situazione in casa nerazzurra: l’unico modo per arrivare ad un investimento in avanti, sarebbe la cessione di uno tra Arnautovic e Sanchez. Si valuta la situazione dell’attaccante cileno, che ha offerte dall’Arabia Saudita e potrebbe cedere alle lusinghe.

L’articolo Attaccante Inter, valutazioni in corso: ecco chi potrebbe salutare a gennaio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG