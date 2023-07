Svelato un retroscena riguardante un blitz fatto dal ds dell’Inter, Piero Ausilio, in Spagna per visionare Musah e Mamardashvili

Retroscena di calciomercato svelato da Calciomercato.com riguardo ad un blitz fatto dal direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio per visionare dal vivo Yunus Musah. Il calciatore del Valencia era uno degli obiettivi del centrocampo dei nerazzurri: «Circa due ore e mezza di volo per dare un’occhiata al database, sistemare qualche appunto e concentrarsi sulla relazione di un giocatore in particolare: Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia. Quel giorno – era il 18 ottobre 2022 – si giocava Siviglia-Valencia e Ausilio era lì, sulle tribune del Sanchez Pizjuàn per vedere da vicino il giocatore»

In quel viaggio in Spagna però, a rubare l’occhio al dirigente nerazzurro fu il portiere Giorgi Mamardashvili: «Ma in quella partita il giocatore che ha rubato l’occhio ad Ausilio è stato un altro: Giorgi Mamardashvili. Portiere georgiano classe 2000 che ha da poco finito l’Europeo Under 21 e che quel giorno era riuscito a fermare Rafa Mir, Isco e il Papu Gomez. Tutti meno il Coco Lamela, l’unico a segnargli. La prestazione è stata comunque positiva e Ausilio si è appuntato quel nome che in queste settimane è stato accostato più volte all’Inter in caso di cessione di Onana».

L’articolo Ausilio e quel blitz per Musah: ma a conquistare il ds fu Mamardashvili proviene da Inter News 24.

