L’ex fantasista della nazionale Roberto Baggio rivedrebbe alcune regole per le qualificazioni ai Mondiali.

Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nazionale italiana a margine di un evento tenutosi a Fiumicino. “La Nazionale ha sofferto il contraccolpo dell’eliminazione dalla qualificazione per il Mondiale. Però è una vergogna che l’Italia non sia andata ai Mondiali di diritto come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia”.

Nicolò Zaniolo

“Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto. Un giovane che mi ha colpito? Spero che Zaniolo si riprenda bene come sta facendo. Purtroppo è stato penalizzato dagli infortuni e spero che possa tornare ai livelli di prima. Il gol in finale di Conference League gli farà sicuramente bene perché dà una fiducia incredibile nel futuro”.

