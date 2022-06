L’ex esterno dell’Inter Ivan Perisic parla già da giocatore del Tottenham ricordando le cose belle fatte sotto la guida di Antonio Conte.

Ivan Perisic ritrova Antonio Conte, forse la sua presenza è stato un fattore decisivo per la sua scelta di lasciare l’Inter; ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Tottenham. “Fin dai primi contatti col club ho detto al direttore sportivo e a Conte che volevo venire al Tottenham. Dal 2009 sono stato vicino a trasferirmi in un club di Premier in numerose occasioni e finalmente è arrivato il momento”.

“È un privilegio lavorare di nuovo con un allenatore come lui. All’Inter abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il campionato dopo tanti anni, un’annata semplicemente perfetta. Sono davvero contento di rivederlo. Penso che insieme lavoreremo bene anche qui in Inghilterra. Vive il calcio ogni minuto, ogni giorno, ogni ore anche quando dorme. E’ un grande appassionato: mi piace molto il suo personaggio“.

