Il presidente del Milan Paolo Scaroni commenta il passaggio di proprietà svelando un avvenuto incontro tra Maldini e Cardinale.

Paolo Scaroni ha parlato del fondo RedBird nuovo proprietario del Milan a Sky sport. “Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo scudetto quest’anno”.

sede Milan

“Mi aspetto che con RedBird ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan, sono un fondo specializzato nello sport. Maldini e Cardinale si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio, come ha sempre fatto”. Paolo Maldini in passato si era espresso polemicamente sul fatto che lui e Massara non fossero ancora stati interpellati per il rinnovo del contratto in scadenza queso giugno.

