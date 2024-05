L’ex centrocampista oggi opinionista Walter Baseggio ha descritto le idee di calcio dell’allenatore olandese accostato ai rossoneri.

Walter Baseggio a MilanNews ha parlato accuratamente di Mark Van Bommel sostenendo che non potrebbe essere pronto per la panchina rossonera. “È un allenatore dal gioco molto offensivo, in pieno stile olandese. Non a caso il 4-3-3 è il suo credo. Quest’anno ha avuto molte difficoltà, non a caso l’Anversa nel playoff per il titolo è ultimo”.

Il parere

“Andare da una società come l’Anversa al Milan è una differenza enorme. Ha qualità importanti da allenatore, come le aveva da giocatore ma in Italia non sarebbe facile, anche perché le pressioni sono diverse. Per il suo bene la soluzione migliore è fare uno step intermedio per crescere ancora”.

La sua avventura all’Anversa

“Ha fatto un buon lavoro, facendo vincere il campionato all’Anversa dopo tantissimi anni. E ha avuto il merito di lanciare 2-3 buoni giovani. Ha rilanciato davanti un giocatore come Janssen, ha creato un gruppo solido. Delle partite che ho visto, anche quando ha perso si era messo in mostra per un calcio bello da vedere, con la costruzione che parte da dietro. Quest’anno la situazione societaria è cambiata, la squadra ha perso 2-3 giocatori, su tutti Vermeeren che a gennaio è andato all’Atlético Madrid. Era un giocatore importantissimo per la tattica di Van Bommel. Ci sono state nel complesso molte difficoltà da gestire in questa stagione, certamente per il tecnico non era una situazione facile”.

