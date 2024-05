A Casa Milan si è tenuto in mattinata un incontro tra i dirigenti rossoneri e tre dello Stoccarda: sul tavolo Guirassy e non solo.

Il Milan accelera, convintamente sia sul fronte allenatore che sul fronte mercato. Da quanto trapela infatti sarebbe solo questione di ore, di dettagli burocratici e tecnici, l’arrivo del nuovo allenatore rossonero che prenderà il posto di Stefano Pioli. Anche sul fronte mercato inizia a muoversi qualcosa, in particolare per quanto riguarda la nuova punta del Milan.

Serhou Guirassy

Summit a casa Milan per Guirassy

Apprendiamo da Milannews.it, a firma di Antonio Vitiello, che in mattinata si è tenuto a Casa Milan un summit di mercato tra i dirigenti rossoneri e tre dello Stoccarda. Sul tavolo il profilo di Guirassy, l’attaccante classe 1996 autore di una stagione esaltante in Bundesliga. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni ed è lecito immaginare che il Milan abbia voluto testare la disponibilità dello Stoccarda alla cessione. Inoltre – riferisce Antonio Vitiello – sul banco ci sarebbero anche altri profili che potrebbero allettare la dirigenza rossonera e che hanno condotto il club teutonico al secondo posto in classifica, dietro solo al Bayern Leverkusen campione e imbattutto. L’incontro è durato poco più di un’ora e ha presenziato anche Moncada.

Il profilo

L’attaccante guineano avrebbe infatti rapito le attenzioni della squadra mercato rossonera per le sue abilità in zona gol, con la maglia dello Stoccarda infatti ha realizzato 26 rei in 27 partite di Bundesliga, 28 in 29 considerando anche le coppe. La clausola rescissoria da 17,5 milioni inoltre è un elemento decisamente importante in quanto consentirebbe al Milan di accaparrarsi un giocatore importante in zona gol senza però essere costretto a svenarsi.

L’articolo Milan, summit per Guirassy: in sede tre dirigenti dello Stoccarda proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG