Alessandro Bastoni ha parlato nel postpartita del match tra Roma e Inter, valevole come 24^ giornata di Serie A: le parole

Ai microfoni di DAZN, parla così Alessandro Bastoni dopo il match Roma Inter.

PRIMO TEMPO – «Un primo tempo inguardabile, non eravamo noi. Siamo scesi male in campo, ci hanno mangiato».

INTERVALLO – «Nello spogliatoio ci ha chiamato Inzaghi e in vivavoce ci ha detto di tornare ad essere noi: così abbiamo fatto nel secondo tempo».

CAMBIAMENTO – «Più che tattico, le partite si vivono sotto l’aspetto mentale ed emotivo. Abbiamo fatto lo switch mentale che ci ha portato a questo risultato. C’era tanta voglia, dopo la vittoria con la Juve, di fare bene anche qua. Sono contento anche per il gol, che mancava da tanto tempo».

CHAMPIONS E ATLETICO MADRID – «La vittoria è fondamentale per l’energia che regala in settimana. Riproveremo a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso in Champions, ma con un finale diverso».

L’articolo Bastoni a DAZN: «Primo tempo inguardabile, non eravamo noi. Poi ci ha chiamato Inzaghi al telefono» proviene da Inter News 24.

