Estasi di Biasin per la vittoria dell’Inter in casa della Roma, ecco il commento del giornalista con tanto di dato sul trionfo dei nerazzurri

Non usa giri di parole Fabrizio Biasin. Il noto giornalista su X (ex Twitter) esulta così per la vittoria dei nerazzurri nel big match Roma-Inter. Ecco il suo commento, con tanto di dato sul numero di trionfi.

Diciannovesima vittoria su 23 partite. Una vittoria fondamentale, inzuppata, voluta a tutti i costi, bellissima. Questa squadra sa soffrire, questa #Inter è grande, enorme, gigantesca!!! pic.twitter.com/gsvhS0vBdJ — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 10, 2024

ROMA INTER – «Diciannovesima vittoria su 23 partite. Una vittoria fondamentale, inzuppata, voluta a tutti i costi, bellissima. Questa squadra sa soffrire, questa #Inter è grande, enorme, gigantesca!!!».

L’articolo Roma Inter, Biasin estasiato: «Giganteschi». Poi il dato – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG