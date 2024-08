Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni si sbilancia sul proprio futuro sostenendo di stare benissimo a Milano.

Alessandro Bastoni ha parlato a SportMediaset delle sue impressioni sul prossimo campionato; non sono mancate affermazioni decise sul proprio futuro.“Abbiamo grande entusiasmo nel ripartire, abbiamo visto quello che ha mosso in noi e nei tifosi quello che abbiamo fatto, vogliamo rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto nello scorso anno. Il mister ci ripete quotidianamente che vincere è facile ma ripetersi è la cosa più difficile, dobbiamo fare uno step mentale importante, resettare quello che è successo lo scorso anno, solo così potremmo ripetere un’impresa come quella dell’anno scorso, è stato un campionato pressoché perfetto”.

Alessandro Bastoni

L’arma in più

“Penso sia determinante avere uno zoccolo duro all’interno della squadra, ho l’onore, la fortuna e la bravura di farne parte e sono orgoglioso, insieme ai miei compagni, di far parte di questo club”.

In cosa deve crescere

“Lo step che devo e posso fare è a livello di leadership, più un esempio sia dentro che fuori dal campo per i miei compagni”.

Gli interessi sul mercato

“Fa piacere sapere che gente di calcio hanno stima di me, penso che quando sei felice in un posto, tutti ti apprezzano per come sei davvero, non devi mai andare via. Qui mi sento davvero così, mi sento all’interno di una grande famiglia e importante in questa grande famiglia. Non ho paura a dire che qui sto molto bene”.

