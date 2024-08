L’allenatore nerazzurro ha ammesso di aspettarsi un colpo di mercato in entrata da qui a fine mese.

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato delle aspettative che nutre verso la nuova stagione.“Chiaramente c’è tanta attesa per quest’esordio. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 13 luglio, abbiamo avuto degli arrivi un po’ scaglionati visti gli ultimi Europei e la Copa America, ma sono soddisfatto del lavoro e dell’impegno dei ragazzi”.

L’avviso

“La seconda stella nella stagione dell’anno scorso è stato un qualcosa di meraviglioso e quest’anno il nostro impegno e la nostra applicazione dovrà essere ancora superiore allo scorso anno. So che non sarà semplice, perché i ragazzi sono stati straordinari, però dobbiamo sempre cercare di migliorarci ed è quello che stiamo facendo ogni giorno qui ad Appiano”.

Simone Inzaghi

Cosa chiede ai suoi giocatori

“La concentrazione. Noi abbiamo il dovere, siamo campioni d’Italia… abbiamo visto nelle ultime stagioni che chi ha dovuto difendere il titolo ha avuto dei problemi. Di questo ne stiamo parlando con i ragazzi, dovremo avere una concentrazione folle per cercare di rimanere sempre concentrati sui nostri obiettivi”.

Sull’organico a disposizione

“Abbiamo confermato in blocco la squadra dell’anno scorso, abbiamo avuto tre innesti importanti, voluti, quindi abbiamo delle certezze. Poi abbiamo avuto qualche piccola problematica, ma Arnautovic e Taremi si sono già allenati con noi, Zielinski è quasi pronto, rimane De Vrij che avrà qualche giorno in più degli altri. Ma tutte cose di normale amministrazione”.

Cosa manca

“Il mercato fino alla fine del mese è aperto. Sappiamo che abbiamo una mancanza nel reparto difensivo visto l’infortunio che abbiamo avuto con Buchanan. Ne stiamo parlando con la società, ho la fortuna di avere una società forte alle spalle. I nuovi proprietari li ho conosciuti, hanno una grandissima ambizione come tutti noi. Il presidente Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti, Ferri sono sempre quotidianamente con noi, per restare insieme e per parlare se da qui alla fine del mercato riusciremo ancora a mettere qualcosa dentro”.

