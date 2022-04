Il direttore esecutivo Rudi Voeller del Bayer Leverkusen ed ex Roma, parla in una intervista del Messaggero di Abraham.

L’ex calciatore della Roma e attuale direttore esecutivo del Bayer Leverkusen Rudi Voeller parla in una intervista al Il Messaggero sull’attuale attaccante della Roma, Tammy Abraham: “Mi piace molto, prima di acquistare Schick lo avevamo seguito. Sapevo che trovava poco spazio nel Chelsea e ho provato a portarlo a Leverkusen. Alla fine lo ha preso la Roma e sono contento. Abraham è un centravanti veloce, tecnicamente bravo.”

Europa League

L’ex calciatore passa a parlare della Conference League proprio dello scontro tra Bayer Leverkusen e Roma nella semifinale d’andata della competizione, queste le parole: “Vincerla? Come no, certamente. Ci deve credere e fare meglio di noi”.

Abraham quindi poteva anche finire al Leverkusen, proprio prima di Schick ex Roma dove non ha ma mai lasciato il segno. Il destino dei giocatore come le opportunità raccolgono sempre sorprese. Schick al Bayer Leverkusen sta giocando una stagione molto cinica come quella dell’attaccante inglese.

