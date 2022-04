La Roma ragiona su come far quadrare il bilancio con delle partenze; contrariamente a quanto ci si aspettava, è da decidere se esercitare o meno il riscatto di Oliveira.

La Roma proseguirà la sua campagna di rafforzamento nel corso della sessione estiva di calciomercato. Per farlo tuttavia c’è bisogno di scassare tanto dalle cessioni perché, come è noto, il FairPlay finanziario è tornato in vigore, anche se in un’altra veste.

Jordan Veretout

Un bel gruzzoletto sicuramente lo porteranno le partenze di Cengiz Under, Florenzi, Kluivert e forse Olsen. La scadenza del contratto di Santon porterà un risparmio di 3 milioni, mentre le riflessioni riguardano il centrocampo. Assodato che si cercherà di vendere Jordan Veretout che ha rotto con la società, sembrerebbe non più così certo il riscatto di Sergio Oliveira, riporta il Corriere dello Sport.

