L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali non si è sbilanciato sul futuro dei gioielli della sua squadra.

Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori sono i giovani giocatori del Sassuolo che quest’anno stanno ben figurando in Serie A attirando le attenzioni dei grandi club. I neroverdi sarebbero intenzionati a non privarsene ma bisogna vedere se sarà possibile; il dirigente Giovanni Carnevali ha parlato a Sky sport mantenendosi vago.

Giacomo Raspadori

“Giacomo Raspadori? Sassuolo e Juve hanno un ottimo rapporto. In estate valuteremo insieme. Direi che è inutile nascondere l’interessamento delle big per i nostri migliori giocatori. Poi, si sa, tra Sassuolo e Juve ci sono ottimi rapporti e, non appena finito il campionato, valuteremo se ci saranno giocatori che possono interessare ai bianconeri“.

