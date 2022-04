Dopo la conquista del campionato tedesco vinto ieri, l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato del suo futuro.

L’attaccante polacco Robert Lewandowski ha un contratto fino a giugno 2023 col Bayern Monaco; sono momenti decisivi per il suo futuro visto che se non si trovare un accordo per il rinnovo, il club deciderebbe di venderlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero euro.

Champions League

Il centravanti ieri ha parlato così a Sky Deutschland: “Entrambe le parti devono volere che io resti. Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro”.

