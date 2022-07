Il nuovo esterno destro dell’Inter Raoul Bellanova rivela di essere sempre stato un tifoso dell’Inter nonostante il suo passato milanista.

Raoul Bellanova ha svelato i suoi modelli d’ispirazione nel corso di un’intervista a DAZN. “E’ un’emozione grande ogni giorno essere a contatto con certi campioni con cui prima giocavi contro o guardavi in tv. E’ un’emozione che continua ogni giorno e spero di dare il massimo e ripagare la fiducia della società. I miei idoli sono Zanetti e Maicon, facevano il mio ruolo”.

Javier Zanetti Steven Zhang

“Inzaghi punta sui giovani, ci lavora molto bene: conosce molto bene questo modulo, ha valorizzato giocatori come Lazzari e gli stessi Perisic, Dumfries e Darmian. Sono grandi esempi e devo imparare molto da loro. La mia caratteristica migliore è la velocità, l’esplosività nei primi metri palla al piede: devo migliorare su tante cose ma questo è il mio biglietto da visita. Non so se sono il più veloce, vedremo: è la mia qualità principale di certo“.

