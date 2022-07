L’ex centrocampista dell’Inter Arturo Vidal si è trasferito al Flamengo in Brasile.

Arturo Vidal ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Flamengo. “Ho sempre sognato di essere qui e sto realizzando quel sogno. L’obiettivo è vincere un titolo che è la cosa più importante. Sto bene fisicamente, so che ci vuole un po’ per raggiungere il ritmo dei miei compagni di squadra. Andremo passo dopo passo“.

“Il calcio europeo è più fisico, ma tecnicamente meglio qui che in Europa. Il mio primo sogno è vincere la Libertadores. Sono qui al Flamengo per quello. Mi alleno da tre giorni, ho conosciuto la squadra, con alcuni ho giocato. Una squadra forte, vincente che lo ha dimostrato nell’ultima partita. L’impressione è la migliore che ho. Volevo giocare nel Flamengo da molto tempo. La migliore squadra del Sud America. Per continuare a vincere nella mia carriera, dovevo venire qui. Se ho parlato con Sanchez? Alexis ha la sua vita. Non gli ho detto niente”.

