L’attaccante del Torino Andrea Belotti ha dichiarato che incontrerà a fine stagione i dirigenti dei granata per scegliere se rinnovare o meno.

Il capitano del Torino Andrea Belotti non ha ancora rinnovato il suo contratto coi granata ma non ha neanche trovato accordi con altre squadre; per la prima volta il centravanti nei giorni scorsi ha aperto uno spiraglio alla permanenza, ecco le sue parole a Sky Sport.

Urbano Cairo

“Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine stagione per capire tutto insieme alla società e all’allenatore. Sono sette anni che sono qui al Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni, agli obiettivi. Questa per me deve essere una decisione importante, devo prenderla nel modo corretto. C’è ancora uno spiraglio? Io l’ho sempre dato“.

