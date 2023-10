Bento Matheus Krepski è un profilo molto gradito all’Inter per il futuro: le possibili cifre per il portiere dell’Athletico Paranaense

Già da mesi il nome di Bento Matheus Krepski è stato accostato al calciomercato Inter. L’estremo difensore dell’Athletico Paranaense ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, che rappresenta un ostacolo per il suo eventuale acquisto.

Tuttavia, come riferisce il Corriere dello Sport, i nerazzurri continuano a sondare il terreno per un suo possibile arrivo in futuro.

L’articolo Bento Inter, i nerazzurri tengono d’occhio il portiere per il futuro: la situazione proviene da Inter News 24.

