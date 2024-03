Berardi salta Sassuolo Inter! Che tegola per i neroverdi: le ultime sull’infortunio dell’attaccante della Nazionale italiana

Le notizie sulle condizioni fisiche di Domenico Berardi non sono delle più confortanti per il Sassuolo e per la Nazionale. Il capitano dei neroverdi salterà sicuramente la sfida contro l’Inter alla 35° giornata di Serie A.

Stando a quanto filtra da Sky Sport, la sua stagione è finita: rottura del tendine d’Achille per lui e tanta sfortuna per la squadra di Davide Ballardini.

