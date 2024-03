L’ex portiere della Juve, Stefano Tacconi, fa un confronto tra alcuni giocatori bianconeri e quelli dell’Inter, tra cui Lautaro e Vlahovic

Intervistato da Il Secolo XIX, l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha fatto un confronto tra la rosa dell’Inter e quella della Juve.

CONFRONTO ROSE – «Chi è meglio tra Sommer e Szczesny? Voto Szczesny, che è molto affidabile e gioca in una nazionale importante come quella polacca. In attacco dico Vlahovic più di Lautaro, perché mi ricorda Pablito Rossi».

L’articolo Tacconi provoca: «Vlahovic meglio di Lautaro, mi ricorda quell’ex Juve» proviene da Inter News 24.

