L’ex attaccante anche del Tottenham Berbatov elogia l’attuale allenatore del club londinese Antonio conte dicendo di divertirsi a vedere le loro gare.

L’ex attaccante Dimitar Berbatov in un’intervista al Daily Mail elogia il tecnico del Tottenham Antonio Conte. “Conte è un vincente e penso abbia già preso pienamente possesso della situazione della squadra. Guardare le partite del Tottenham mi entusiasma. Conte è italiano e gli italiani hanno una gran carica emotiva oltre a far allenare duramente e lo dico per esperienza avendo avuto Ranieri al Monaco”.

“Sono sicuro che i giocatori del Tottenham sanno già quali errori non commettere nei prossimi incontri. La speranza è che in estate la società metta a disposizione di Conte un budget sufficiente per fare un buon mercato. Bentancur e Kulusevski possono fare bene, ma sono arrivati da un mercato che la società conosceva già come quello italiano. Per il salto di qualità serve di più, Conte deve poter lavorare con i giocatori giusti per far vedere la propria filosofia di gioco”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG