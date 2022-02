L’ex patron del Milan si congratula con la squadra di Pioli e vede un futuro ricco di successi per i rossoneri.

Silvio Berlusconi è da sempre un conoscitore di calcio e quando si esprime sul suo Milan non è mai banale. Calciomercato.com riporta le dichiarazioni dell’ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi, al termine di Monza-Spal, vista dal vivo allo stadio: “Con il Milan, prima delle gare importanti, entravo negli spogliatoi per dare l’ultimo slancio ai ragazzi, poi tornavo al termine della partita per fare i complimenti alla squadra. Sono sempre andato anche negli spogliatoi degli avversari per dare loro il benvenuto a San Siro.

Sono stati 30 anni di ricordi molto positivi, io sono ancora oggi il presidente di una squadra di club che ha vinto di più nel calcio mondiale. Di questo Milan dico che dovrebbe mettere a punto delle strategie di attacco più efficaci e concrete, però bisogna dire che non è male. Vedo un Milan che gioca bene e che se impostato correttamente potrà ottenere grandi risultati“.

