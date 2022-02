L’ex portiere dell’Inter non ha dubbi su chi abbia fatto l’affare tra Milan e Psg.

La stagione di Mike Maignan al Milan è finora straordinaria. Gianluca Pagliuca si esprime sulle pagine di Tuttosport sulla scelta dei rossoneri sul mercato: “Maignan ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra essere il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni.

Il Milan non ha perso niente nel cambio del portiere? Adesso non esageriamo, si fa presto a dimenticare nel calcio… Donnarumma è il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali: per età, fisico, per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto tempo. Secondo me, Pochettino sta sbagliando: il miglior portiere d’Europa non può alternarsi con un portiere come Navas, bravissimo ci mancherebbe ma inferiore a Gigio”.

