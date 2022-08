Queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin a Sportitalia, che racconta del mercato dell’Inter e della situazione attuale.

Ecco le parole del giornalista Fabrizio Biasin, che ha parlato a Sportitalia dell’Inter e del mercato: “Arriverà un attaccante? No. L’Inter deve fare due cose: un difensore centrale al posto di Andrea Ranocchia, per completare la cosa, e resistere agli eventuali assalti nei confronti dei vari Milan Skriniar e Nicolò Barella. Stop. Fine. Per Denzel Dumfries il Chelsea ha fatto un’offerta una settimana fa, rifiutata dall’Inter. Mancano ancora tanti giorni e il Chelsea è pieno di soldi quindi potrebbe tornare alla carica, Simone Inzaghi vorrebbe tenerlo. Dubito fortemente che l’Inter abbia in mente Dries Mertens.“

Denzel Dumfries

Aggiunge: “Anno nuovo, Antonio Conte vecchio. Ecco, in mezzo a tante cose che variano, in mezzo alle guerre, alle varianti dei virus e al cambiamento climatico, è bello vedere che esistono ancora delle antiche certezze: Antonio Conte è pesante come il brasato a Ferragosto.” Conclude così su Conte.

