Parla Xavier Jacobelli che ha parlato su TMW del nuovo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere. La discussione.

Ecco le parole di Xavier Jacobelli che discute su TMW del nuovo acquisto del Milan, Charles De Ketealere: “Il messaggio di Spalletti è di realismo per mettere in chiaro gli obiettivi. Se cambi così tanto la squadra non puoi aspettarti gli stessi risultati, specialmente se tu rivoluzioni e gli altri ritoccano senza cedere i propri pezzi importanti.“

Aggiunge: “Il Milan ha preso un giocatore importante come De Ketelaere, l’Inter ha riaccolto Lukaku senza cedere i big, anche la Lazio che ha compiuto sette acquisti seguendo direttamente le indicazioni di Sarri. È un peccato che Mertens non sia rimasto a Napoli, non capisco perché non sia stato possibile trovare un accordo per un’altra stagione.” Conclude così.

Simon Kjaer

Kjaer su SportWeek da i suoi pronostici della stagione: “I pronostici ci danno dietro a Juve e Inter. Capisco chi la pensa così, dato che le avversarie sono state molto aggressive sul mercato. Ma anche la stagione passata non ci davano per favoriti, e poi sappiamo tutti com’è andata… E comunque sono convinto che possiamo ancora crescere.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG