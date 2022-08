I viola potrebbero impostare più di una trattativa col club azzurro.

La Fiorentina parla continuamente con Fali Ramadani agente di Nikola Milenkovic ma anche di Nedim Bajrami dell’Empoli. Se il difensore serbo viaggia verso un rinnovo di contratto, non è un mistero che ad Italiano piaccia il numero 10 azzurro: le due società toscane si parlano anche per Szymon Żurkowski, centrocampista viola che l’anno scorso ha giocato sotto la guida di Andreazzoli.

Nikola Milenkovic

L’intenzione della Fiorentina per prendere il trequartista sarebbe quella di metter su uno scambio con Matija Nastasic il cui ritorno a Firenze non è stato molto fortunato; lo riporta Sky Sport che sottolinea però come l’ingaggio alto di quest’ultimo non renda facili le cose. Ovviamente insieme eventualmente al cartellino di Nastasic sarebbe previsto anche un conguaglio a fare dell’Empoli.

