L’attaccante belga sta sciogliendo le ultime riserve e potrebbe presto volare in Turchia.

Il Galatasaray sta corteggiando Dries Mertens con una proposta molto intrigante: secondo Sky Sport il club turco ha offerto un contratto annuale con stipendio di 4 milioni e rinnovo automatico se la squadra si qualificasse alla prossima Champions League.

Champions League

Ma non solo, inclusi nell’offerta ci sono anche 30 voli in direzione Napoli e Bruxelles. L’ex Napoli, dopo aver rifiutato un biennale proposto dalla Juventus che avrebbe saputo di tradimento, sembra intenzionato ad accettare l’offerta turca. Non ci sarà quindi il ritorno in patria per il belga che è ancora un po’ scottato dalle modalità dell’addio al suo vecchio club a cui era estremamente legato.

