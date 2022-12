Il giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin parla così a SportItalia della questione Skriniar con l’Inter.

Fabrizio Biasin, giornalista, parla a SportItalia per dare le ultime sulla situazione del difensore centrale dell’Inter, Skriniar: “Un paio di balle sulla questione Skriniar, il giocatore col contratto in scadenza ma entro Natale avremo delle certezze in un senso o nell’altro. Ecco, la nuova “dead line” è stata indicata per metà gennaio, ovvero prima della partenza dei nerazzurri per l’Arabia Saudita. L’offerta è sempre la stessa: 6 milioni + bonus, la richiesta decisamente più alta.“

Conclude così: “Si lavora sui suddetti bonus nella speranza di trovare un complicato punto d’incontro. Inutile parlare di “pessimismo” o “ottimismo”, dipende solo dal giocatore: se ne farà una legittima questione di soldi, allora non ci sarà partita; viceversa diventerà capitano di una squadra che ha contribuito a far tornare grande. E meriterà applausi in quantità”.

