L’ex giocatore ed allenatore Alberto Bigon vede il Napoli ancora in corsa per lo Scudetto nonostante il k. o. interno subìto ieri.

Radio Anch’io Sport ha intervistato il doppio ex di Napoli e Milan Alberto Bigon; ecco le sue parole. “Ci sono squadre come il Milan più abituate a giocare partite importanti e lo si è visto. Il Napoli comunque non ammainerà bandiera bianca, sarà lotta a tre fino alla fine della stagione”.

“Penso che i bianconeri stiano pensando allo Scudetto nonostante Allegri dica che l’argomento è chiuso, però è difficile perché hanno tre squadre davanti ed è improbabile si fermino tutte e tre. Pioli è stato bravo a Napoli, ritengo che Milan e Inter come rosa si equivalgano, ma che il Milan abbia bisogno di un giocatore di altissima qualità; Ibrahimovic e Giroud stanno reggendo la baracca, ma serve un altro grande giocatore“.

